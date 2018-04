Juego mortal: Transmite en Facebook Live y le disparan en la cabeza

Una mujer fue arrestada por dispararle a un hombre en la cabeza mientras jugaba con una pistola. La escena fue emitida en directo por medio de Facebook Live, y en el video se muestra el momento exacto en que Devyn Holmes recibe un disparo.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo, en un estacionamiento de servicio en Houston.

Holmes, se debate actualmente entre la vida y la muerte en el hospital.

Woman (Cassandra Damper, 25) Charged After Man (Devyn Holmes, 26) Shot In Head In South East Houston, Texas While Friends Played With Loaded Guns LIVE On Facebook! #southeasthouston #houston #texas #gun #cassandradamper #devynholmes #facebooklive #played #shot #killed #murder pic.twitter.com/U2HMqg9kwz

En el video puede verse cómo la transmisión comienza con la víctima levantando la pistola y mirándola.

Corta un poco y vuelte a otra parte de la transmisión en donde un hombre en el asiento trasero vuelve a colocar el arma entre Holmes y la mujer Damper.

After being Shot in the head Devyn Holmes is breathing and responding on his own... DONT PLAY WITH GUNS pic.twitter.com/NSym98YrNk