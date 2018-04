Pánico en restaurante Toks; grupo armado los asalta a todos

dos de los ladrones se quedaron cuidando las puertas y tres más, pasaron mesa por mesa para robarse bolsos, carteras, joyas, dinero en efectivo y teléfonos celulares, a todos los amagaron con armas de fuego por lo que nadie impidió el atraco.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El robo a restaurantes con todo y comensales, es una constante en la ciudad, ahora fue el turno de la cadena Toks de ser víctima de la delincuencia, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública acudieron a la sucursal ubicada sobrepues el botón de pánico alertó de un robo en proceso.Ahí, según los testimonios de comensales y empleados, un comando integrado por cinco personas irrumpieron el lugar en el que habían poco más de 30 clientes,Una vez que vaciaron los bolsillos de los clientes, pasaron a la caja registradora y se llevaron las ventas del día.minutos después llegaron los agentes de Seguridad Pública y aunque se implementó un operativo en busca de los responsables, no se tuvo suerte.Paramédicos atendieron a tres personas -mujeres adultas- que presentaron crisis nerviosa, pues aparentementelos paramédicos dieron a conocer que no presentaron heridas ni lesiones, quedando todo en el susto. De igual manera la SSP-CDMX, dio a conocer que durante el robo no hubo lesionados.El robo a restaurantes y comensales repuntó hasta en un 30 porciento durante el año pasado y aunque las autoridades de Seguridad Pública y de la Procuraduría Capitalina aseguran que este delito se combate, la realidad es que este tipo de atracos son más cotidianos en la otrora, ciudad segura.