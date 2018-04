Madre intenta dar en adopción a su bebé por WhatsApp

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Los escandalosos hechos ocurrieron hace dos semanas cuando la joven madre, de ocho meses de embarazo, ofreció a su bebé próximo, con el motivo de que ya tiene otra hija y no contaba con los recursos para hacerse cargo de él.La madre concedió entrevista a un diario, y explicó que no busca vender a su hijo, sino a alguien que lo cuide bien. Pues ella vive en pobres condiciones y sus padres fallecieron.“Ya estoy en el octavo mes de embarazo y quiero conocer y saber con qué familia se va a ir mi bebé, porque una vez que lo tenga, si no encuentro a nadie, lo van a llevar a un orfanato y entrar en una lista de adopción, eso me angustia”, explicó.“Nadie sabe por lo que pasé y cómo vino esta criatura al mundo. Sé que esto no es un juguete. Tengo mis razones y motivos para hacer lo que hago”.Al respecto, la jueza de instrucción de Oberá, Alba Kunzmann de Gauchat, explicó que la madre no incurre en ningún delito, por lo que le dio permiso a la Defensoría Civil para que intervenga en el proceso de adopción.No obstante, luego de la repercusión que tuvo el caso, la joven recibió el apoyo del Estado por lo que decidió quedarse con su hijo.Con información de Primera Edición de Misiones