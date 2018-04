Tochito Bandera llegó a su fin

2018-04-03 10:06:44 | KAREN GUERRERO | San Francisco del Rincón

Concluye el torneo de tochito bandera infantil donde participaron 100 pequeños atletas.

En la justa participaron tres escuelas con nueve equipos. Foto: Karen Guerrero.



La segunda edición del Torneo Interescolar de Tochito Bandera organizado por el Centro de Desarrollo Deportivo y Social Brujos A. C; en coordinación con COMUDE Purísima llegó a su fin, por ello se celebró la ceremonia de premiación pare reconocer a lo mejor del certamen.

En dicha justa de tochito bandera infantil participaron tres escuelas de San Francisco del Rincón, mismas que conformaron un total de nueve conjuntos en las categorías Tyni y Pewee con cerca de 100 alumnos, entre ellas Benito Juárez, Natalia Sánchez y Lázaro Cárdenas; a lo largo de cuatro jornadas yendo del 9 de marzo al 22 de marzo los pequeños estuvieron disputando sus respectivos encuentros en las instalaciones de la Unidad Deportiva Independencia para demostrar el talento con el que cuentan para dicho deporte.

La ceremonias de premiación se realizaron en las escuelas primarias ya mencionadas ya que por cuestiones de tiempo y para no desaprovechar horas de clase no fue posible reunirlos en un solo lugar, sin embargo, los organizadores acudieron para dar los reconocimientos al esfuerzo y talento.

La escuela Natalia Sánchez obtuvo el primer lugar en ambas categorías quienes destacaron por sus buenas actuaciones sobre el terreno de juego; el segundo lugar lo obtuvo la escuela Lázaro Cárdenas también en categorías (Tyni y Pewee) y, como tercer puesto la escuela Benito Juárez con un tercer representativo, pues esta institución participó con tres escuadras.

El objetivo es promocionar y difundir la disciplina de tochito bandera y tener la oportunidad de elegir a los mejores para prepararlos e impulsarlos a que tengan otras opciones deportivas.