Enfrenta sacerdote violador todavía otras tres acusaciones

“Se le negó la libertad condicional y se le negó el trabajo en favor de la comunidad…nosotras inicialmente habíamos solicitado una sentencia por 120 años y 9 meses de prisión, pero el juez determinó solo 90 años y 7 meses”, dijo Dalia Ramírez.



“Estamos también con la Rota Romana para que ésto no quede impone, para que no sea un castigo solo ante las autoridades aquí en el estado de Guanajuato, sino que para que también la Rota Romana haga lo propio”, agregó la abogada Dalia Ramírez.

El ex sacerdote y ex vocero de la Arquidiócesis de León,fue sentenciado apor los delitos de violación calificada, hostigamiento sexual, explotación sexual y abuso sexual en la modalidad de corrupción de menores en agravio de dos estudiantes de 14 años.Las víctimas son alumnas del Colegio Atenas de Irapuato, ubicado en colonia La Moderna.“Seguiremos el curso, esto todavía no termina, hay varios capítulos de continuar, hay muchas responsabilidades aún, y por su puestos que vamos a continuar hasta que todas y cada una de las personas que por omisión o abandono tuvieron que ver con este delito, hasta que todas las personas culpables sean castigadas”, aseguró Norma Nolasco activista de Derechos Humanos y representante legal del Grupo Unido de Madres Solteras.La abogada de las víctimas, Dalia Ramírez, informó que el juez Guillermo Ruelas Carvajal le negó al acusado los beneficios que marca la ley.Además deberá pagar una multa superior a los 50 mil pesos, más otros 50 mil pesos por la reparación del daño por cada víctima, anunció el juez en una audiencia privada que duró poco más de una hora. Inició a las 6:05 de la tarde y concluyó alrededor de las 7:20.Villegas Chávez antes de ser detenido y aún cuando ya se le había retirado por castigo la orden sacerdotal por la Iglesia Católica, aun ofició algunas misas en el templo de San Cayetano en Irapuato.El ex vocero fue detenido a inicios del mes febrero del 2017 en Irapuato, luego de que la mamá de una de las víctimas lo denunció en el Ministerio Público por el abuso de su hija, una menor de 14 años, cuando el acusado era el guía espiritual y realizaba funciones de psicólogo del colegio Atenas.El proceso legal duró 14 meses con la aportación de pruebas de ambas partes y la presentación de testigos en donde declararon alrededor de 20 testigos presenciales y de acompañamiento.En el caso de PGR, seguirán presionando a la instancia federal para que también se le juzgue al acusado por el delito de pederastia.También estarán denunciando ante lo civil, a dos de las madres superiores del colegio, a un sacerdote conocido como “El padre Moy” y al anterior obispo de la diócesis de Irapuato, José de Jesús Martínez Zepeda.