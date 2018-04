Es prioridad tema de rejas

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La colocación de rejas en Celaya como medida de seguridad es un tema complejo que se debe atender con prioridad para evitar problemas en el desarrollo y ordenamiento del municipio, afirmó e“No es un tema sencillo. Entiendo la raíz del problema que es la inseguridad pero está generando nuevos problemas como calles y casas vacías, problemas viales, y este problema debe atenderse porque es complicado”, comentó.Argumentó que para que haya una solución integral al problema se debe tener la opinión de expertos en el tema dado la complejidad y que los problemas de cada colonia no son similares en todas.Dijo que el año pasado elrealizó un estudio sobre esta situación en el quehace seis meses, por lo que“Realizamos un estudio el año pasado y lo compartimos con nuestra junta directiva hace casi seis meses. Hicimos un levantamiento y un estudio de investigación. No le dimos continuidad porque no es nuestra labor pero veníamos viendo que se estaba viendo una problemática y lo turnamos a la dirección depara que tuvieran conocimiento”, señaló.