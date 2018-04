Piden colonos apoyo en tema de seguridad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Presidentes de colonos celayenses señalaron que los candidatos deben incluir en sus agendas el tema de la seguridad en las colonias, pero también el orden en las mismas.Coincidieron en que hay situaciones que no fueron atendidas por el actual alcalde,, pese a constantes peticiones de apoyo.Cada colonia tiene sus peticiones particulares, pero todas ellas van dirigidas a los candidatos a gobernador, alcalde y diputaciones.“Que cuando entre a intervenir a las colonias, lo hagan bien. En este caso viene a arreglar pavimentación o baches, nada más a puros parches. Yo solicité la poda, ya se va Lemus, y nunca hubo nada”, señaló la presidenta de la“La problemática que tenemos de Infonavit la deben de tener en cuenta los candidatos. Esto de las casas abandonadas conlleva delincuencia y abandono”, agregó Alicia Méndez, presidenta de la“La seguridad es primordial, en todas las colonias hay muchos rateros. Pero en lo particular necesitamos la regularización de nuestra colonia, que es lo que realmente nos afecta. Queremos ver cómo vamos a quedar con nuestras áreas de donación”, dijo., manifestó que debe de haber un mejoramiento de los servicios públicos en general, así como del alumbrado público.“El tema de seguridad es en todas las colonias. No ha sido solucionado. Y en segundo término, la falta de rehabilitación de las áreas públicas, que se rehabiliten esos espacios que están abandonados”, sostuvo.