Tienen candidata valiente

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La candidata de, destaca por su experiencia en los ámbitos legal y académico.“Isaura Cano es una ciudadana cabal que va a hacer un excelente papel en Celaya. Son bienvenido todos los compañeros que quieran sumarse”, expresó el“Es una abogada con una trayectoria importantes en temas académicos y de litigio. Mujer valiente con una claridad de las propuestas”.se pronunció respecto a lo dicho por el dirigente de partido en Celaya,, quien desconoció las candidaturas designadas por la dirigencia estatal, entre ellas las de Celaya.Incluso señaló que actualmente el partido no cuenta con dirigencias municipales ni regionales.“Él puede opinar lo que él decida. Formalmente en las instancias en que se nombraron los candidatos y candidatas de Movimiento Ciudadano, que es lase nombró aFormalmente no hay coordinador en ningún municipio, nadie puede autonombrarse, salvo que la institución lo asegure.“Cuando se decidió género en Celaya se le planteó el tema de que tenía que ser candidata y finalmente no hubo propuestas claras, no teníamos que limitarnos en un municipio tan importante como Celaya a las propuestas que una persona podía tener o no tener”, comentó.