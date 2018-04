Así fue cómo #Farruko llegó hoy al tribunal federal de San Juan, Puerto Rico: Esposado de pies y manos, y escoltado con agentes de seguridad de investigación para su primera audiencia luego de haber sido arrestado anoche al llegar de República Dominicana con $51.000 sin declarar pic.twitter.com/2petGewLPX — Heabbi (@heabbicom) April 4, 2018

De resultar culpable, podría enfrentar una multa máxima de 250 mil dólares o hasta cinco años en prisión, e incluso ambas penas.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El cantante puertorriqueño Farruko fue acusado este miércoles de esconder casi 52 mil dólares en su equipaje y las suelas de sus zapatos cuando viajaba al territorio estadounidense en helicóptero de República Dominicana.La Fiscalía Federal dijo que el cantante, cuyo verdadero nombre es Carlos Efrén Reyes, fue arrestado bajo cargos de que no declaró el trasporte de más 10 mil dólares en efectivo y de tráfico de efectivo a los Estados Unidos.Farruko fue detenido inicialmente el lunes en el Aeropuerto Isla Grandeencontraron el dinero luego que el artista declaró que no llevaba más de 10 mil dólares, dijo la Fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez.Un juez emitió el martes una orden de arresto, y el cantante fue detenido esa noche en la casa de sus padres en la ciudad de Bayamón, en el norte de Puerto Rico, dijo Iván Ortiz, un vocero del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés), a The Associated Press.Farruko fue liberado tras pagaren la corte y estará bajo arresto domiciliario con un monitor en su tobillo en su casa en Miami. Le puede pedir permiso a la corte para viajar si es necesario.Habló brevemente con reporteros al salir de la corte y dijo que había cantado en República Dominicana y olvidó reportar el dinero al llegar a Puerto Rico.El cantante tiene programada otra audiencia para más adelante en el mes.Se enviaron mensajes a Carbon Fiber Music, una compañía de entretenimiento que representa al artista, sin obtener respuesta. Su publicista, Sujeylee Sola, tampoco respondió a los llamados en busca de información.Farruko es un astro del reggaetón y el trap. En 2012 estuvo nominado al Latin Grammy al mejor álbum de música urbana. Tiene programada una gira internacional que comienza el 19 de abril en la Ciudad de México y termina el 30 de junio en Los Ángeles.