¡Lunes! La mayoría odia este día, pero a mí me encanta porque es el principio de algo. Nadie… https://t.co/k9W3J0Lk7T — Atala Sarmiento (@AtaSarmi) April 2, 2018

Correr le hace MUY bien a mi cuerpo. Pero mucho más a mi mente. Cuando corro descansa mi alma ‍♀️ #KeepRunning #quevivalavida #TeamAtala — Atala Sarmiento (@AtaSarmi) April 3, 2018

Una imagen vale más que mil palabras ¿Ya me sigues en mi cuenta de Instagram? Ven ¡te invito! https://t.co/KnWiq7KTms — Atala Sarmiento (@AtaSarmi) January 19, 2018

La conductoraconsideró que a “” le irá muy bien y queencontrará con quien hacer mancuerna.En la emisión de ayer martes, el programa depresentó como nueva integrante a laquien producirá algunas notas para la emisión.Su llegada ocurre días después de que se anunciara la salida depor no haber alcanzado un acuerdo en la renovación de su contrato.comentó el pasado viernes 31 de marzo que en “” no esconden nada y que si no habían hablado sobre el asunto dees por cariño y respeto a ella, y porque aún tiene temas pendientes con el departamento jurídico deAyer,respondió a mensajes de sus seguidores ensolían interactuar en el programa y usar el mote de “”. Entonces,le respondió a su seguidora:es muy divertido y encontrará seguro con quién hacer mancuerna y les irá muy bien”.