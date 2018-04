"Cuatro años y medio en ‘Hoy’ Azcárraga no me pagó un sueldo, Andrea (Legarreta) ganaba 250 mil pesos, otros ganaban 100 mil y a mí nada, solamente lo que la ANDA me pagaba, que eran 29 mil pesos mensuales durante esos cuatro años y medio. Le ayudé a hacer un éxito ese programa al que por mí le entró dinero con 18 puntos de rating y nunca me pagó un sueldo".





"Televisa ya no me importa, porque después de darle 30 años de mi vida en los que les di éxitos, rating, ahora soy no contratable".



"Yo les dije que si podía ir a otros lados y me dijeron que no había problema, entonces fui al Club de Eva y cuando regreso a Televisa porque estaba grabando unos capítulos al 'Güero' Castro, me hablaron para decirme que los directivos estaban súper enojados porque fui. Yo les dije que por eso les había preguntado y ellos me dijeron que sí, siempre y cuando fuera una telenovela o serie pero no un programa de televisión, por eso me pusieron en una lista de ‘No contratable’".

Tras haber laborado casi tres décadas en Televisa con un contrato de exclusividad, Alfredo Adame dice que el año pasado comenzó a trabajar por proyecto con la televisora, algo que se acabó estos días cuando, dijo, le informaron que está vetado o es incontratable, todo por haber acudido al programa de Azteca, "El club de Eva".Adame no tiene pesar; asegura que durante su estancia en San Ángel le dio muchos éxitos a la empresa y que, incluso, no se le pagó durante su estancia en el matutino "Hoy" cuando sus compañeros cobraban sumas grandes de dinero. Señala a El Universal:Alfredo comenta que continuó trabajando con la empresa, pero ahora que lo han vetado, nada quiere saber de la empresa en la que inició su carrera artística.Al conductor y actor le parece absurdo que lo hayan vetado, pues antes de asistir al programa de Azteca por el que Televisa se enojó, él preguntó a los directivos si existía algún problema por ir y ellos le dijeron que no, algo que cambió tras su participación en el"El Club de Eva".Tras este suceso, Alfredo dice que diversos productores de Televisa le han llamado para preguntarle por qué hizo eso, algo que no le preocupa puesAdame sostiene que nunca fue corrido de la televisora de San Ángel y que, por el contrario, la empresa quería renovarle su exclusividad.recuerda.