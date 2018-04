Orgullo capitalino

“Contento por la medalla, estuvo muy buena la competencia. Es el resultado del trabajo que he hecho con Moy (su hermano y entrenador. Se le dedico a mi familia, a mi papá que me enseño el ciclismo, a mi mamá que me dio la vida, a mis hermanos y a diosito”, manifestó.



“Mi papá me enseñó a ser fuerte, me ha servido mucho y espero seguir ganando medallas”, recalcó.

La responsabilidad de ser ‘atleta líder’, era una presión extra para Issac Vizguerra Cortés.La conquista de medalla era una misión que debía cumplir para mantener esa etiqueta entre los deportistas que representaron al estado de Guanajuato, en el campeonato nacional de Olimpiadas Especiales en Puebla.Al final logró subir al podio y aunque no fue al escalón superior, logró por tercera ocasión, estar ahí. En el segundo peldaño, al conquistar la plata en 1K contra reloj del ciclismo.A la distancia del tiempo Issac recordó la indicación de su padre, aquel incansable promotor del ciclismo fallecido hace 5 años, Felipe Vizguerra Montero; “Si no vas a ganar medalla, mejor no entres”.El ciclista de esta capital, participante en la categoría de discapacidad intelectual, al final logró el objetivo y mostró su satisfacción al lograr la plata.Issac a pesar de su discapacidad física labor en la Comudaj, en ocasiones en el parque Aguilar y Maya o en la deportiva Torres Landa y se da tiempo para entrar con su hermanos Moisés.expresó.El ciclista indicó que le dio mucho gusto lograr su tercera medalla en 4 campeonatos nacionales gracias al trabajo que ha hecho con la bicicleta.