Descartan renovación de camiones

A cuatro meses de que se cumpla el plazo para que Concesionarios del Transporte Público renueven parte de su parque vehicular por camiones más pequeños, Neal Ávalos Santoyo descartó la posibilidad de hacer dicho cambió pues aseguró que no cuentan con los recursos para llevar a cabo la solicitud del Municipio.señaló Neal Ávalos.Los Concesionarios tendrían que hacer el cambio de unidades el próximo 31 de julio, pero dado que el Ayuntamiento aún no termina de definir si se aprueba o no un ajuste tarifario, la posibilidad del que el municipio tenga nuevos camiones se descarta.Actualmente sólo el 90 por ciento de las 204 unidades, con los que cuentan los transportistas, se encuentran operando.Ante esta renovación de las unidades, los transportistas habían expuesto ante los miembros del Ayuntamiento una serie de programas que contiene BANOBRAS, para poder bajar recursos y mejorar las unidades.Sin embargo los concesionarios manifestaron que a la fecha el Municipio no ha mostrado interés por bajar estos recursos.aseguró.El concesionario resaltó que para el Municipio pueda acceder a los programas que maneja Banobras, este primero debe contar con un estudio de movilidad, parte del estudio apenas comenzó a realizarse a penas hace dos semanas por parte del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), así mismo comentó que mientras la tarifa del transporte se mantenga en 5 pesos, Banobras no podría financiar dichos recursos.puntualizó.Neal Ávalos comentó que existe la posibilidad que el Municipio pierda los recursos si no se gestionan a tiempo los programas, lo que implicaría para los concesionarios alargar las mejoras de las unidades.señaló.