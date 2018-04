Regidores del PAN consideran justa la sanción contra ex regidora

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Regidores del PAN consideran justa la sanción de 2 años 4 meses de prisión, contra la ex regidora del ayuntamiento Guadalupe Barrera Auld.Y es que la ex regidora resultó responsable de haber desviado recursos de la ayuda social, para comprar croquetas para perros, chocolates, café importado, arrachera y cremas embellecedoras, por un monto de 48 mil pesos.Esta conducta fue calificada como peculado y por consiguiente fue sancionada con 2 años y 4 meses de cárcel, aunque podrá estar libre siempre y cuando realice trabajo social a favor de la comunidad, así como pagar una multa aproximada de mil 900 pesos, más una sanción por cada día que debiera estar en prisión.Al respecto Luis Guillermo Torres Saucedo, regidor del PAN, calificó este hecho como lamentable y que al conocer la sentencia, da tristeza de que se compruebe que existe malversación de fondos.refirió.El regidor panista reconoció que en una sociedad que ya no confía en los políticos, esta situación afecta a todas las instituciones., resaltó el regidor panista.Samantha Smith Gutiérrez, regidora del PAN, resaltó que este es un tema el cual salió a la luz, fue la primera en comentar que fuera quien fuera se tenía que acatar la ley y hacer las investigaciones.“Simplemente quiero decir que lamento este tipo de situaciones por cualquier funcionario público, y las instituciones cada vez están dando más transparencia y seguridad a los ciudadanos”, comentó la regidora panista.