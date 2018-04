Militantes del partido acusaron que además se otorgan a grupos externos.

Consejeros estatales del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Hidalgo acusaron que la actual dirigencia del partido entregó “de forma autoritaria y antidemocrática” las candidaturas a diputados locales a personas y grupos externos a los que señalan de “tener mala fama y rechazo social”.

Este reclamo se hizo en contra de Abraham Mendoza Zenteno, dirigente de Morena en Hidalgo, Andrés Caballero, presidente del consejo estatal del partido y Octavio Oropeza, delegado nacional en la entidad.

“Las decisiones tomadas por el Consejo estatal, hasta ahora no han sido respetados puesto que se han entregado las candidaturas de manera arbitraria, antidemocrática y autoritaria a personas y grupos externos a Morena, algunos de ellos de muy mala fama que tienen el rechazo social de los hidalguenses”.

Esto lo hicieron saber a través de una carta que enviaron a Yeidckol Polevnsky Gurwitz, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, y a Bertha Luján, responsable del partido en la quinta circunscripción.

En el oficio signado el pasado 29 de marzo, cuya copia tiene AM Hidalgo, está firmado por los consejeros estatales Martha Elena Arias González, Ángela Álvarez Pérez, Pilar Sánchez Cruz, Isaac Hernández Jiménez y Luis Reyna Carrillo.

“En virtud de lo anterior, exigimos que respeten las ternas elegidas por el consejo de acuerdo a las votaciones que obtuvieron en los plenos”, expresaron y advirtieron que “si no atiende nuestras peticiones, en todo el estado democrático, acudiremos a las instancias competentes para resolver conforme a la constitución política”.

La inconformidad de los militantes de Morena surgió a raíz de la llegada del grupo universidad, encabezado por Gerardo Sosa Castelán, quien preside el patronato de la Universidad Autónoma de Hidalgo (UAEH), además de actores políticos como los diputados locales Alejandro Canek Vázquez Góngora (ex priista), Jorge Miguel García Vázquez (ex panista) y Sandra Symey Olvera (ex perredista).

AM buscó a Abraham Mendoza y Andrés Caballero a fin de conocer su postura, no obstante, estos no respondieron.