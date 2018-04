Avala AMLO dialogo entre Iglesia-Narco, afirmando es necesario para la paz

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Luego de que el arzobispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, en Guerrero, Salvador Rangel Mendoza, anunció que tuvo una reunión con un líder del narco, para pedirle que no continuaran los asesinatos en la región, el candidato Andrés Manuel López Obrador, celebró que se esté “exhortando para que no haya violencia, se busque la paz, la reconciliación y la tranquilidad”.Durante un mitin político que se llevó a cabo en Monclova, Coahuila, el tabasqueño dijo conocer la situación “tan difícil” que se vive en la montaña de Guerrero y particularmente en el municipio de Chilapa, donde declaró “hay mucha violencia, no vamos a utilizar los mismos métodos, vamos a conseguir la paz mediante a la atención de las causas que originaron la violencia y la inseguridad; con la reconciliación y amor al prójimo”.“Qué bien que él se atrevió y que se esté exhortando para que no haya violencia y para que no le quiten la vida a candidatos y ciudadanos, para que no haya sufrimiento para nuestros pueblos”.“Vamos a buscar dialogo con todos los mexicanos, vamos a privilegiar el dialogo siempre, bajo cualquier circunstancia, vamos a poner por delante el dialogo, la reconciliación” recalcó