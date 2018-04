Acusan vecinos ola de delincuencia en Cardonal

Vecinos de la cabecera municipal de Cardonal acusaron una ola de inseguridad que se ha vivido la zona durante los últimos días a consecuencia de la nula vigilancia a cargo de la dirección de Seguridad Pública del municipio.



El subdelegado de la localidad, Alejandro Pérez Morales, comentó que "no es posible que no puedan tener los elementos suficientes, se cuentan con patrullas pero para arrancarlas tienen que empuñarlas primero, a tal grado que desconocemos por que no se capacitan o buscan a mejores elementos para dicha área".



Mencionó que para esto se había programado una reunión con vecinos del lugar para esta tarde así como con la Asamblea y el edil municipal Jorge Penca; sin embargo, fue cancelada presuntamente por motivos de fuerza mayor.



"Sabemos que hay inseguridad en todas partes, pero en la localidad ya ha sido mucho y buscamos que nuestras autoridades nos ayuden a combatirla, ya sea por medio de la dirección de Seguridad Pública o solicitar el ingreso de la Policía estatal".