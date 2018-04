Ex alcalde de Tlaxcoapan cumple 2 días en huelga de hambre

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La mañana de este miércoles se cumplieron las 48 horas de la huelga de ayuno que sostiene el ex alcalde de Tlaxcoapan, Miguel López Hernández en las inmediaciones del centro de salud de la cabecera municipal.El ex mandatario municipal pide que se respeten los acuerdos firmados el pasado 1 de marzo en donde se dijo que cambiarían el trazo original de la calle San Pedro, una vez que se ratificara la donación de terreno hecha por Ángel Cruz.Este martes, Francisco Partido Rodríguez, director de Gobernación de la zona de Tula, acudió a dialogar con López Hernández para que levante su huelga pero no hubo acuerdos.Incluso se realizó un nuevo recorrido por el terreno donado, pero hasta el momento no se ha dado respuesta a lo que el ciudadano demanda.