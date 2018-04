Consejos para una vida más sana

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Que todo el mundo quiere sentirse bien consigo mismo no es ningún secreto. De un modo u otro, cada uno busca la manera de mejorar su forma, sobre todo cuando se llega a ciertas edades. También está el hecho de que los conceptos de vida sana y lograr una figura envidiable son modas que ganan o pierden peso según la época del año, como cuando se acerca el verano o de cara al final de las fiestas de navidad.En cualquier caso, buscar formas de sentirse mejor siempre es positivo. Y por eso hemos reunido una serie de consejos útiles para mejorar tu salud. Seguro que alguno de ellos te viene bien.Si, es lo de siempre porque también es uno de los hábitos más complicados de eliminar. Si no fuera así, no sería un asunto tan recurrente en temas de salud. Así que si no fumas, genial. No empieces a hacerlo y no lo tendrás que dejar. Si ya lo haces, busca el modo de romper con este mal hábito.Algunos están abogando por el uso de vaper como alternativa al cigarrillo convencional. Hay multitud de tipos, así como de líquidos para elegir. Y cómo en lugar de humo desprende vapor de agua, además de mejorar tu salud también hace lo mismo con la de los que te rodean.Si lo que te hace falta es perder algo de peso, bien porque se acerca el momento de ponerte el bañador o simplemente porque eres consciente de que tienes algún kilo de más, no hagas cualquier tipo de dieta. Hay muchas que prometen hacerte perder peso muy deprisa, en especial usando supuestas pastillas milagrosas, pero cuando las dejas se recuperan los kilos. Y puede que hasta vengan acompañados de unos cuantos “amigos”, así que el resultado es peor que al principio.Lo mejor es buscar un plan que esté avalado por expertos y que te permita bajar de peso de forma controlada. Uno de los planes más efectivos y que recomiendan muchos profesionales es la dieta General Motors , que no requiere de ningún fármaco y que es muy fácil de seguir porque es bastante clara.Evidentemente no es bueno estar siempre a dieta. De modo que cuando hayas perdido ese peso que te sobra, deberás esforzarte por tener unos hábitos alimenticios más saludables. Así evitarás el efecto rebote.Aunque no todo es cuidar de la salud por dentro. También el aspecto exterior puede hacer que busquemos un cambio. Tener una piel suave y brillante siempre es síntoma de cuerpo sano, aunque no siempre es posible porque pueden surgir problemas. En cualquier caso, lo mejor es cuidar la hidratación de la piel, comer de forma equilibrada y descansar las horas que el cuerpo necesita.En caso de que veamos algún problema, como manchas o descamaciones, el dermatólogo puede decirte si se trata de algo temporal o si es algo que requiere alguna acción concreta. Teniendo en cuenta que la piel es el órgano más grande del cuerpo, su cuidado es esencial, por lo que un cuerpo sin Vitiligo o cualquier otra afección es muy importante para sentir que tienes buena salud.Si quieres probar algún suplemento para mejorar tu salud, no hay nada de malo en ello. De hecho, a menudo es la única manera de aportar al organismo los nutrientes que no conseguimos cubrir con nuestra alimentación. Las prisas y el estrés nos están llevando a no poder dedicar todo el tiempo que deberíamos a comer adecuadamente, y por ello tal vez nos hagan falta estos suplementos.Aunque lo mejor es que se trate de productos naturales para que el organismo los asimile lo mejor posible. Productos como el cafe verde se están incorporando a la lista de suplementos con excelentes propiedades para el cuidado de la salud. Además, cada vez es más fácil encontrarlos, de modo que siempre que puedas, elige este tipo de compuestos en lugar de los sintéticos. Tu cuerpo te lo agradecerá mostrando un aspecto más saludable.