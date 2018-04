Pide Diego voto para Anaya

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Votar por Ricardo Anaya para Presidente de la República Mexicana aseguraría más obras y seguridad para los guanajuatenses, explicó el candidato a Gobernador por la coalición ‘Por México al Frente’, Diego Sinuhé Rodríguez Vallejo.En su gira por Irapuato, el candidato a Gobernador no solo pidió el voto para sí mismo, sino también para los aspirantes a diputados federales por el Distrito 9 Melanie Murillo y Distrito 15 el candidato a Diputado Federal, Sergio Ascencio, con esto aseguró mejorar la situación actual del estado de la que, aseguró, el Gobierno Federal ha sacado las manos.“Necesitamos un Guanajuato en paz, un Guanajuato seguro, la seguridad será la primer bandera que vamos a tomar y porque lo conozco (a Anaya) se que es de palabra, nos va a responder, no se dejen engañar por ya sabes quién, analícenlo bien”, dijo.Además, comerciantes del mercado Sóstenes Rocha, Mercado Irapuato, Mercado Vicente Guerrero, Mercado Hidalgo, Polo 2, Artesanos y protécnicos, Tianguis Los Cobos, Tianguis Che Guevara, entre otros, le dieron la bienvenida al candidato en la barda para fiestas ‘Serpentinas’ ubicada en Bulevar Solidaridad donde le aseguraron votaran por él el próximo 1 de julio.“El comercio nos sentimos muy agradecidos con los azules que han visto por el comercio, los comerciantes tenemos muy buena memoria y sabemos quién no se olvida de nosotros, con usted vamos a ganar, no hay contrincantes porque desde que le PAN Gobierna Guanajuato hay progreso”, le dijeron.Ante esto, el candidato aseguró que los programas de apoyo al comercio continuarán y se reforzaran si llega a convertirse en el nuevo Gobernador.Por otro lado, en su visita a la colonia Lucio Cabañas, Sinuhé Rodriguez prometió que arreglara la cancha de fútbol de la zona y ofrecerá un parque de primer nivel al igual que un centro de salud que cubra las necesidades de la zona.“Mi amigo Bryan y el otro Bryan me pidió que arreglamos el campo de fútbol, vamos a hacer un compromiso público, vamos a hacer un parque de primer nivel”, dijo.El candidato dijo que no comparte la opinión de su contrincante por Morena, el ex panísta Ricardo Shieffield, quien en una entrevista opinó que la condena otorgada al ex sacerdote Raúl Villegas por violar a menores en un colegio católico de Irapuato le parecía excesiva.“Lamentable su declaración, es un delito que es contra menores, creo que es un tema muy delicado y la justicia no puede quedar a cargo de un pensamiento como el de Ricardo Sheffield, por supuesto no la comparto”, señaló.Aseguró que él considera que este tipo de crímenes deben ser castigados con la pena máxima.“Yo creo que cualquier persona que cometa un delito y sea sentenciado en este caso por un delito tan grave tiene que tener la pena máxima”, finalizó.