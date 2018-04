Promete evaluar programa Escudo

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

De llegar al cargo, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, candidato a la gubernatura de Guanajuato por el PAN, aseguró que se evaluaría la eficiencia del programa Escudo, a través de auditorías externas al gobierno.Al cuestionarle si dicho programa seguiría en funciones si él llega al cargo por el que compite indicó que primero se deben revisar las condiciones del contrato, cuales aspectos fueron funcionales y que herramientas necesitan modernización.“Estamos seguros que con la evaluación que se hará, de manera abierta y transparente, tendremos mejores tomas de decisiones (...) sería importante inclusive solicitar auditorías externas, que no sean de gobierno, que sean de empresas que se dedican a esto para hacer una buena revisión del tema”, refirió.Agregó que hay herramientas que han funcionado de manera parcial, sin embargo, hasta no tener elementos reales o indicadores de impacto, no podría decir si ha sido completamente funcional.Refirió que su propuesta de seguridad se centra en fortalecer y homologar las policías municipales, a través de la creación de un fondo operado por un Consejo Estatal de Seguridad, que tendría la participación de los tres niveles de gobierno y ciudadanos.“Tenemos que re-orientar el gasto, una evaluación hará que varios programas que vienen desde hace muchos gobiernos y que no están cumpliendo el objetivo, ese gasto se pueda re-orientar al tema de seguridad”, enfatizó.El candidato dijo que deben ser co-responsables de invertir en la seguridad, establecer compromisos muy claros para abatir los índices delictivos, así como tener nuevos modelos de atención a la víctima, con oficinas que tengan policías de gestión, que tengan capacidad de atenderlos.Rodríguez Vallejo refirió que si gana las elecciones, se evaluaría el trabajo y resultados de cada integrante del gabinete del Gobierno del Estado actual, así como de los programas para saber quien se queda o se va.Enfatizó que ningún secretario tiene el puesto seguro, y que como compañeros de gabinete que fueron durante la actual administración, cuando se tome la decisión se les hará saber de forma directa a cada uno.“Estos estamos pretendiéndolo hacer con el equipo de transición, si la gente nos da la confianza este 1 de julio, vamos a estar haciendo una evaluación completa de los titulares y programas secciones”, puntualizó.