Tiene Irekua juegos en malas condiciones

Durante un recorrido por las instalaciones del Parque Irekua “La Casa de las familias”, varios padres de familia que convivían en el recinto con sus hijos, se mostraron inconformes por la falta de mantenimiento a este parque y en especial al área de juegos para los pequeños, de los cuales varios se encuentran averiados y otros están incompletos.“El área de juegos debería estar en mejores condiciones, porque tantos los papás como los niños buscamos un lugar para divertirnos un rato y que nuestros hijos disfruten de los juegos de este parque y vemos que varios ya han sido destruidos” refirió la señora Ana Herrera.A cuatro años de la apertura de este recinto, el área de juegos se ha visto dañada; como son las resbaladillas que se encuentran rotas y que esto puede causar un accidente a los pequeños.Otros más son los columpios que de un lado solo queda la base sin los columpios y del otro costado la base con un solo columpio cuando está conformado por seis. Otro de los juegos ya no tiene las sillas montables para pasear.“No hay más parques a donde ir solo el Irekua y el Zoológico, y hoy que decidí traer a mis hijos a divertirse me encuentro que están dejando caer esta área, mi hijo tiene que esperar su turno para poder subirse al único columpio que hay para niños más grandes, de 6 (años) en adelante” comentó la señora Alicia.Varios padres de familia manifestaron que se debe tener el mejor cuidado en esta área porque los niños llegan a divertirse y pasar un rato de entretenimiento.buscó a la directora del Parque Irekua, Esther Córdoba Aguirre para que de su opinión al respecto, pero no se encontraba en las instalaciones.Se acerca el 30 de abril y en este lugar que se realizará la Tarde Mágica para los niños, donde se espera la presencia de 3 a 5 mil pequeñitos que llegarán acompañados por sus papás y quienes disfrutarán del entretenimiento de este evento que se desarrollará en el recinto.