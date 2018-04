Va MC con mujer por alcaldía

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

A poco tiempo del proceso electoral, el partido Movimiento Ciudadano (MC) confirmó que en Irapuato será María del Refugio Fernández Duarte quien contienda por la alcaldía.Lo anterior debido a la norma que establece paridad de género entre los candidatos.Luego de que se diera a conocer que la coalición Por México Al Frente donde se incluía al Partido Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y el Partido Revolución Demócrata no aplicaría para el Municipio de Irapuato, el pasado 5 de febrero el presidente del Comité local de MC, Pedro García Espinoza, presentó a Luis Adrián García Contreras como el único precandidato que tenía el partido, hasta aquel momento. Sin embargo, este miércoles el Presidente confirmó que “tocará mujer” para Irapuato.“A nuestro municipio le tocó mujer, pero nuestro amigo, el licenciado Luis Adrián García sigue con nosotros en la coordinación, el viernes o a más tardar el lunes tendremos la presentación oficial de la nueva candidata”, explicó.En la presentación, que se realizó en febrero, se explicó que el candidato no tenía ninguna experiencia política, pero aseguró que apostaban por él haciendo caso a las demandas de la ciudadanía que estaba cansada de ver políticos que no tenían idea de cómo era la situación económica, social y moral de un ciudadano común.Ahora, aseguró que la nueva candidata trabaja de acuerdo a los mismos ideales, principios y que cubre el mismo objetivo que su ex precandidato varón, ser una opción 100% ciudadana al igual que su planilla.“La líneas es la misma, es una ciudadana e igual en la plantilla no encontrarán caras conocidas de otros partidos, es 100% ciudadanos, empresarios, deportistas, jóvenes y comerciantes, entre algunas otras “, señaló.