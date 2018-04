Invitan a mantener la ciudad limpia

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Actualmente son 275 contenedores de basura los que se distribuyen a lo largo y ancho del área urbana.Desde hace 10 meses se han rehabilitado 30 de éstos y retirado 20, cuya ubicación representaba un punto de conflicto.Rodolfo Chavolla Hernández, director de Servicios Públicos Municipales, señaló la importancia de seguir haciendo uso de ellos de manera responsable y de esta manera contribuir a mantener la ciudad limpia.Repuso que no están en contra de la utilización de contenedores, simplemente buscan tratar de generar una mejor estrategia.Recordó el funcionario que hay puntos de conflicto como el fraccionamiento Peña, donde convergen muchas actividades industriales y comerciales y no se les daba el uso adecuado.Los contenedores, debe recordarse, son para basura doméstica, y en esos puntos donde se han retirado, el volumen de la basura industrial y comercial superaba la capacidad de los equipos, es por eso que a petición de los ciudadanos y en apoyo a ellos, el gobierno municipal decidió retirar de esa área los depósitos de basura.Asimismo, se han cambiado algunos otros que se ubicaban también en puntos estratégicos en la ciudad, mientras que el resto no tienen tantos problemas.Chavolla Hernández invitó a la población a que se les de buen uso a los equipos para que sigan dando el servicio.Invitó e hizo atento llamado para mejorar la situación de limpia en la ciudad.Respecto al daño que les causan a algunos equipos, como es el caso de algunos contenedores a los que les prenden fuego, repuso que hay inspectores que aplican el reglamento de tratamiento de residuos sólidos.Ellos vigilan a lo largo y ancho de todo el territorio municipal, “aquí el detalle es que recordemos que la ciudad más limpia no es la que más se asea, si no la que menos se ensucia”.Confió en que las campañas que realizan de manera permanente concienticen a la población y sepan que el no tirar basura traerá buenos resultados para todos.Recordó que el alcalde Juan Manuel Estrada ha hecho mucho hincapié en trabajar en las campañas de limpieza, por lo que las han extendido a las escuelas, empresas, al sector comercial y a diferentes colonias llevando el mensaje de limpia, que esperan lleven a sus casas.