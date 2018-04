Guille está 'apalabrado'

Guillermo Burdisso lucha contra una de las temporadas más complicadas de toda su carrera.En el torneo de su regreso, tras una dura lesión y una larga rehabilitación, el zaguero está concentrado en ayudar a mejorar del León. Su contrato termina en mayo, pero confía en la palabra del presidente del club para continuar en el Club.Hasta antes de su lesión de mayo de 2017, Burdisso había disputado más de 5,800 minutos en dos temporadas; se convirtió pilar de la zaga vediblanca y disfrutaba un contrato a largo plazo, pero el vínculo termina en unas semanas, situación que genera intranquilidad.“Hace más de un año habíamos tenido una charla con el presidente (Jesús Martínez Murguía) y con su padre y hemos llegado a un acuerdo de palabra. Yo respeto eso que le dije y lo voy a seguir respetando mientras tenga contrato.“La verdad es que aquí la palabra se cumple y lo he aprendido acá en México, algo que es muy de acá y me gustó. Entonces hasta que yo finalice el contrato con León, no voy a mirar para ningún lado”, lanza Burdisso en entrevista exclusiva.El ex defensor central de Boca Juniros, sabe que todo es cambiante y que las condiciones pueden jugar en contra; no ha sido el mejor año futbolístico entre lesiones y malos resultados, sin embargo confía en lo hecho en su paso por la fiera.“Me da tranquilidad todo lo que pasó en estos tres años. Yo no puedo reprocharles nada a la familia Martínez, me han brindado todo; entonces por una cuestión de respeto hacía ellos y obviamente hacia el club, yo tengo que mantener mi palabra y sé que ellos la van a mantener también”.Agregó, “el día que me digan ‘no te queremos’, porque puede pasar y la verdad es viable, me voy a enfocar en otro lado. No quiero pensar en otro lado que no sea el León, te lo digo y te lo repito: me costó muchísimo llegar hasta aquí y pienso defender este lugar a muerte”.Burdisso no es el único en esa situación, pues también Burbano, Equihua, y Andrade terminan contrato.