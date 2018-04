UN CITY MANAGER

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El Observatorio Ciudadano de León, que comanda Luis Alberto Ramos, pondrá sobre la mesa de todos los candidatos su propuesta de crear la figura del “city manager” para el Gobierno Municipal en León.Esta figura, ya instrumentada en varias ciudades del mundo, debe liderar al gabinete, vigilar el uso correcto de los recursos y la adecuada prestación de los servicios públicos. Que el Gobierno funcione.El OCL advierte que no puede ser un cargo para un amigo del Alcalde. Se debe de buscar un perfil de alto conocimiento de la administración pública, controlado por el Cabildo y un Consejo Ciudadano.Sin querer queriendo se encontraron ayer en la redacción de am los candidatos a la gubernatura, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, del PAN-PRD-MC; y del PRI, Gerardo Sánchez García. De manera sorpresiva el panista interrumpió una entrevista en vivo por Facebook para saludar al tricolor y abrió la polémica.Diego llegó y dijo “hola y adiós”, todo en segundos cuando la entrevista estaba por terminar. Argumentó que no quería irse y parecer descortés al no saludar, pero ¡en una entrevista en vivo!, eso sí lleva jiribilla. El priísta respondió con cortesía y le reviró que él espera estar para saludarlo también en su entrevista. Ya veremos si lo dijo sólo por salir al paso o sí considera regresársela a Diego. Estaría interesante ¿no?La realidad es que no resultó mal para Gerardo el atrevimiento de su rival, pues le ayudó en las redes a hablarse de él. Algunos especulan qué hubiera echo algún otro candidato como mayor “picardía”, digamos Ricardo Sheffield, si se le aparece Diego, tal vez le hubiera tirado dos que tres puyazos y hasta lo invita a sentarse y debatir, algo que difícilmente pudiera aceptar el panista en foros no formales.Sheffield Padilla también estuvo en am Facebook en vivo ayer y no dejó pasar la oportunidad de cuestionar a sus ex compañeros. Ricardo dijo que Diego, para calmar sus ánimos rebeldes en el PAN, le ofreció la Dirección General del Puerto Interior porque habla muy buen inglés, lo que le ofendió, jeje.Las campañas recién empiezan y ojalá los podamos ver juntos a todos los candidatos contrastar ideas. Habrá un debate convocado por el IEEG y otro organizado por el Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL), pero hacen falta más espacios para verlos en serio exigirse por defender sus argumentos.Sánchez García, sabedor de la desventaja que tiene en el arrancadero, dijo ayer en la entrevista: “Estamos en la mejor disposición de participar en los debates; entre más, mayor oportunidad de exponer, invitamos a todos los organismos empresariales, ciudadanos, académicos, que nos inviten para tener oportunidad que nos escuchen por qué la alternancia política es importante para Guanajuato”.Que siempre no hará parada este viernes 6 de abril en León, Irapuato y Celaya el candidato presidencial del PRI-PVEM-Panal, Pepe Meade Kuribreña, como su equipo había hecho público en una agenda inicial. El candidato a la gubernatura, Gerardo Sánchez, dijo que espera que la reprogramen para la otra semana. El que sí no mueve su visita es AMLO para este sábado en Irapuato, San Francisco del Rincón y León.Los candidatos a la gubernatura y a la alcaldía del PVEM, Felipe Arturo Camarena y Sergio Contreras Guerrero, sostuvieron la tarde de ayer un encuentro privado con socios de la Cámara Nacional de Comercio, que encabeza Gabino Fernández. Les externaron sus preocupaciones en temas como la inseguridad y les pidieron que las asignaciones de contratos públicos favorezcan en mayoría a empresarios del terruño.El leonés Adolfo Pons de la Garza comenzó ayer la chamba como delegado de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Guanajuato, cargo que desempeñaba Fernando Bribiesca Sahagún. El priísta llega ahí gracias a la intervención de José Luis Romero Hicks, hoy colaborador de Meade.El Partido Nueva Alianza por primera vez presentará un candidato propio a la Alcaldía de León, pues siempre iba en alianzas con PAN o PRI. Se trata de Óscar Martínez, un sociólogo de 34 años, maestro de Inglés en la Universidad Tecnológica de León (UTL) y maestro de Preparatoria en el Colegio Británico.No es un militante activo del partido del magisterio, recibió la invitación de la dirigencia estatal que encabeza el ex líder sindical, el maestro Juan Elías Chávez. “Me identifico con la ideología liberal del partido y parte de eso es darle más espacios a la participación ciudadana”, comentó. Se trata del sexto candidato que se suma a la contienda por León, junto con: PAN, PRI, PVEM, Morena-PT-PES y MC.El candidato del PAN-PRD-MC a la gubernatura, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, acapara los espacios de espectaculares en carreteras como la León-Silao. Le sigue el Verde, Felipe Arturo Camarena García.La dirigente estatal del PVEM, Beatriz Manrique Guevara, criticó la cantidad de anuncios del panista: “Hasta cuando tienes mucho dinero hay que saber gastar. ¿Se imaginan que así ejerza el presupuesto?”, dijo.Más de uno le reviró sobre el gasto de su partido durante otras campañas en mochilas y kits escolares.