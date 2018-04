Así engañaron por Facebook a mujer embarazada que la mataron para sacarle al bebé

Ayer le presenté el caso de Jessica, la joven embarazada que fue asesinada y le sacaron a su hijo en #Tampico.



La pareja presuntamente responsable del crimen tenía “historia de un supuesto embarazo” aquí la historia pic.twitter.com/Y2s5XUcJ8q — Azucena Uresti (@azucenau) April 4, 2018

Joven embarazada que fue asesinada en Tampico. Presuntamente una pareja le quiso "sacar al bebé" para hacerlo pasar por suyo #AbreLosOjos pic.twitter.com/Uvh2aqvdIO — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) April 2, 2018

Más del caso:

Ante sus familiares y amigos, durante mesesfingió un embarazo que en lugar determinó en tragedia.Ella y su esposofueron detenidos enpor elementos de la Policía Investigadora acusados del homicidio de la jovencon ocho meses de embarazo, quien estaba desaparecidaLa historia se conoció cuandoacudió al hospital generaldonde pretendía hacer creer que había sufrido un aborto y llevaba a la bebita muerta.El personal médico no cayó en el engaño y alertaron a las autoridades. Posteriormente, al catear el domicilio del matrimonio, autoridades de seguridad descubrieron el cuerpo deen el interior de una bolsa bajo una cama.EL UNIVERSAL corroboró que antes de contactar aengañó a susa quienes hizo creer quePor ejemplo,subió a Facebook una fotografía con su esposo, en la cual están abrazados y Omar Enrique le toca el vientre. Simulaba estar embarazada. En la misma gráfica a un lado se aprecian dos bolsas de regalos.mostró otra fotografía a sus contactos de la red social, el 20 de enero del 2018, en la cual no se ve su rostro, solo se toca el abdomen y tiene un suéter negro.En aquel entonces ella escribió:Una de sus contactos le preguntó, "¿para cuándo?", y su respuesta fue: "La vdd no sé si horas o días, pero ya merito yo creo que de esta semana no pasa".Omar Enrique no se quedó atrás. El 25 de febrero de este año recibió felicitaciones, por la supuesta paternidad.Las investigaciones indican que al menos en los últimos 7 meses no hay ningún registro médico de la señora que sea sustento de unIncluso, algunos de los vecinos coincidieron que, "a veces se le veía panza de embarazada y en otras ocasiones no",expresaron.El jueves 29 de marzo, a las 19:50 horas,actualizó su foto de perfil e informó a sus contactos deque había perdido a su niña. Puso la fotografía de los pies de una bebita con la siguiente frase: "En el cielo hay alegría porque llegó un ángel más. Pero yo te extraño porque dejaste un gran vacío en mi vida".Su última publicación la hizo un minuto después, al cambiar la foto de portada de su cuenta de. Colocó la foto de una recién nacida, de espaldas, mostrando alas de angelito, con la fraseDicha publicación generó reacciones de solidaridad entre sus contactos, la mayoría de ellos consternados por la publicación.