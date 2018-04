Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Durante su campaña rumbo al Senado, Xóchitl Gálvez recibió una mordida.Hace semanas, vendió su departamento para pagar una apuesta por haber dejado la Jefatura Delegacional en Miguel Hidalgo antes de culminar el trienio, y ahora, se está quedando a dormir en casa de sus simpatizantes.Cuando cae la noche,El lunes, la candidataGálvez preguntó si el can no mordía y le respondieron que no, pero cuando ella se agachó para acariciarlo, el animal brincó y le causó una herida en la mejilla derecha.En el hospital,Xóchitl Gálvez tiene la primera candidatura plurinominal del PRD para el Senado; su suplente es la ex subsecretaria de Movilidad, Laura Ballesteros.