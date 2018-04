“¡Youtube filtró mis canales para impedir que los vieran!”, dice un mensaje en el sitio. “No hay igualdad de oportunidades en YOUTUBE ni en ningún otro sitio donde compartir videos, tu canal crecerá si ellos quieren!!!!!”.

En medio de un tenso debate por el control de armas en EEUU, mujer desata el pánico por tiroteo en sede de #Youtube en #California.#DespiertaConLoret con @CarlosLoret pic.twitter.com/K97Q56iusG — Noticieros Televisa (@NTelevisa_com) April 4, 2018

Se reporta tiroteo en oficinas de YouTube.



La cobertura completa por #ExcélsiorTv https://t.co/1OvMWqG0IT pic.twitter.com/Roxy6Qp09P — Periódico Excélsior (@Excelsior) April 3, 2018

REITERAMOS | Tiroteo en las oficinas de YouTube: la atacante está muerta y hay al menos cuatro heridos https://t.co/os4tMx7kps pic.twitter.com/erM9PKpybh — Infobae América (@InfobaeAmerica) April 3, 2018

La mujer que hirió a tiros a tres personas antes de suicidarse en la sede de YouTube en California creía que la empresa la sofocaba y dijo a su familia que laLos investigadores creen queno buscaba atacar a ciertas personas en particular cuando extrajo una pistola y empezó a disparar en un patio de la sede deal sur de Francisco el martes, dijo la policía.Un agente policial al tanto de la investigación dijo a The Associated Press quetenía una disputa de larga data con la compañía. El agente, que habló bajo la condición de anonimato por no estar autorizado a discutir el caso, dijo queUn sitio web con ese nombre deploraba las normas dey decía que la empresa trataba de “” a los creadores de contenido. Publicaba mensajes sobre veganismo, crueldad hacia los animales, fotos glamorosas de sí misma y videos de ejercicios.La gente que publica enpuede recibir dinero de publicidad que acompaña sus videos, pero la empresa “” algunos canales que publican material considerado inapropiado o tienen menos de, entre otras razones.Aghdam “y estaba furiosa porque la empresa dejó de pagarle los videos que publicaba en la plataforma, dijo su padreEl lunes, el padre llamó a la policía para denunciar la desaparición de su hija, quien no contestaba el teléfono desde hacía dos días, y advirtió a los agentes que podría ir a YouTube.Agentes en Mountain View, a unos 50 kilómetros de la sede de, la encontraron dormida en su auto en una playa de estacionamiento alrededor de las 2 de la mañana del martes, pero la dejaron partir porque no parecía representar un peligro para sí o terceros, dijo la vocera policialLa policía dijo que la investigación inicial se enfocó en una disputa doméstica, pero no entró en detalles. No estaba claro por qué dijo después que no buscaba atacar a ciertas personas en particular.El estado de las víctimas era crítico en el caso de un hombre de 36 años, grave en el de una mujer de 32 y estable en el de una mujer de 27, dijo un vocero del Hospital General de