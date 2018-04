“Fue una conversación muy normal. No hubo nada en su comportamiento que indicara algo inusual”, dijo Max Bosel, director de la policía de Mountain View.



Aghdam era “una persona realmente buena” y no tenía antecedentes de enfermedades mentales, dijo una mujer llamada Leila, quien se identificó como su tía al ingresar en la casa de la familia en Menifee. No proporcionó su apellido.



“Aunque no hay palabras para describir nuestro profundo dolor por esta tragedia, nuestra familia quisiera expresar su más profundo pesar y tristeza por lo que les ha sucedido a las víctimas inocentes”, se afirma en la declaración.



Dos mujeres heridas fueron dadas de alta el miércoles de un hospital de San Francisco. El estado de una tercera víctima, un hombre de 36 años, pasó de crítico a grave.

Tan sólo unas horas antes de que hiriera a tres personas a balazos en la sede de YouTube,Duranteel martes en la madrugada,No dio indicios de ser una amenaza para sí o para terceros.Más tardeAgentes del Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos registraron dos casas del sur de California donde Aghdam había vivido. Ginger Colbrun, vocera del departamento, no confirmó las ubicaciones, pero los reporteros vieron a agentes entrar a casas en las comunidades de Menifee, al sureste de Los Ángeles, y 4S Ranch, al norte de San Diego.Posteriormente, la familia de la agresora distribuyó un comunicado afuera de la casa en el que dijo que estaba “absolutamente estupefacta y no puede entender lo que ha sucedido”.y no hay motivo para creer que obtuvo ilegalmente el arma semiautomática de 9mm que utilizó en el tiroteo, dijo Ed Barberini, jefe de la policía de San Bruno.Un día antes del ataque , el padre de la atacante,

Nasim Aghdam



Nasim Aghdam “detestaba” YouTube y estaba furiosa porque la empresa dejó de pagarle por los videos que publicaba en la plataforma, dijo su padre al Bay Area News Group. Sus videos incluían segmentos de veganismo, crueldad contra los animales y ejercicio, junto con fotos glamorosas de ella.



“¡YouTube filtró mis canales para impedir que los vieran!”, dice un mensaje en el sitio. “¡¡¡¡¡No hay igualdad de oportunidades de crecimiento en YouTube ni en ningún otro sitio de videos, tu canal crecerá si ellos quieren!!!!!”

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Un sitio web con ese nombre deploraba las normas de YouTube y decía que la empresa trataba de “eliminar” a los creadores de contenido.La gente que publica en YouTube puede recibir dinero de publicidad que acompaña sus videos, pero la empresa “desmonetiza” algunos canales que publican material considerado inapropiado o tienen menos de 1.000 suscriptores, entre otras razones.