Retoman trabajos de rehabilitación para red de drenaje en el bulevar Panamá

El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del municipio (SAPAF) retomó esta semana los trabajos de rehabilitación para la red de drenaje sanitario en el bulevar Panamá.La obra se detuvo por Semana Santa, pero ahora continuaron los trabajos en ambos sentidos y tendrá una duración de 50 días naturales, por lo que seguirán las afectaciones en el tránsito vehicular.SAPAF informó que con el fin de no afectar totalmente la circulación vehicular, no se trabajará en la rehabilitación del drenaje de ambos carriles al mismo tiempo, si no en periodos cortos y terminados.Además, se indicó que ya se comenzó con la ruptura del concreto y excavación de la zanja en el lugar.Cabe destacar que se estarán colocando retenes, conos, cintas visibles para automovilistas, ciclistas, motociclistas y peatones, con el objetivo de que los ciudadanos estén informados, tomen precauciones y vías alternas.