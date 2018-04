Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Niños de Purísima del Rincón se preparan para la Judea Infantil 2018; serán 3 los grupos de diferentes zonas de la ciudad que participan; inician hoy y durará 3 días.Así lo dieron a conocer integrantes del Consejo de Cultura, quienes señalaron que la tradición entre los niños de esta localidad ha tomado gran fuerza.En la actualidad ya son 3 los grupos que se han logrado conformar, todos ellos con el único objetivo de que la tradición trascienda.Uno de los grupos es el coordinado por Baltazar Rodríguez y Artemio Alcalá, además del dirigida por la familia Escobedo y el grupo que pertenece a la colonia Guanajuatito.Esto, como resultado del entusiasmo demostrado por los pequeños para la representación anual, pues desde hace varias ediciones han salido a las calles para imitar a La Judea de los adultos.Sin embargo, señalaron que el hecho de que existan varios grupos no afecta en nada, por el contrario, ya que se trata de fomentar el gusto por esta tradición.Cabe señalar, que una de las observaciones que se realizaron fue que estas representaciones infantiles aun no cuentan con una estructura, como señala la obra original de Don Hermenegildo Bustos, pues en cada grupo los personajes se repiten.Tal es el caso de los diablos, han llegado a más de 50, en un solo día, esto debido a la popularidad del personaje, sin embargo, señalaron que es importante que los pequeños también se apeguen a la obra de teatro callejero original.Cabe señalar que dentro de la obra del ilustre personaje solo hay espacio para dos diablos, el mayor y el menor.Además, debido a la carga de la máscara, los pequeños durante el recorrido que se realza optan por quitárselas, acción que está prohibida en la Judea oficial; algunos pequeños no la llevan a lo largo del trayecto.Estos son algunos de los aspectos que se deben tomar en cuenta como pare de una buena organización y que la tradición crezca y se fortalezca, ya que finalmente quienes interpretan estos personajes se entregan a la preparación.Y aun cuando se trata de los más pequeños, el objetivo es que más tarde se conviertan en futuros participantes de la Judea de adultos; que estos grupos se conviertan en un semillero de talentos.Como parte del ímpetu de los pequeños, a principios de los años 90’s algunos de los niños jugaban a imitar a los adultos que participaban en esta obra; fue Germán Reyes López.Realizaban sus máscaras con pedazos de cartón, dándoles forma y color, para posteriormente unirse y formar su pequeña Judea, pero fue hasta 1996 que las Judea Infantil tomo forma, dándole una mejor estructura.Para que posteriormente Bernabé Reyes realizará las 8 máscaras principales en el mismo material de las oficiales.