Encuentran cuerpos de hombres sin vida con cartulina encima

Los cuerpos de dos hombres ejecutados fueron localizados en un camino hacia la comunidad Cañada de Sotos, en Purísima del Rincón.Vecinos que pasaron por el lugar hicieron el descubrimiento a un costado de camino de tepetate.Las víctimas, que no han sido identificadas, se encontraban boca abajo. Sólo se estableció que presentaban varios disparos entre el cuello y la cabeza. No se especificó la cantidad de éstos en cada cuerpo.Se dio a conocer que uno de ellos tenía un tatuaje de alas en la espalda a la altura del hombro izquierdo; vestía pantalón de mezclilla, tenis negros y una playera que le colocaron en la cabeza, mientras que el resto del torso estaba descubierto.El segundo asesinado que estaba a un lado, llevaba puesta una chamarra roja, pantalón de mezclilla y tenis blancos.Se informó que al momento del hallazgo tenían encima una cartulina con un mensaje que no fue revelado, en el cual pusieron una piedra.No se sabe si los hombres fueron ejecutados en el lugar o sólo abandonados, debido a que no se proporcionaron datos acerca de casquillos; además de que al arribo del Ministerio Público éstos resguardaron la evidencia.Por su parte, unidades de seguridad acordonaron el área, ya que los cadáveres se podían apreciar a simple vista, justo antes de ingresar a una curva que sigue hacia dicha la vialidad.Después de la intervención de los peritos y de la Unidad Especializada en Homicidios, los cuerpos fueron retirados por personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO).Mientras que las autoridades municipales dieron a conocer que hasta el momento no existen reportes de personas desaparecidas en la ciudad.