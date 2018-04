Así castigaron al ‘Burro’ Van Rankin en Televisa por revelar su sueldo en 'Hoy'

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Después de que Jorge ‘El Burro’ Van Rankin hiciera público el sueldo que percibía por parte de Televisa como conductor del programa 'Hoy', recibió un 'castigo' que parece ser consecuencia de que a al televisora no le gustara su indiscresión.A muchas personas les sorprendió enterarse uno de los secretos de la televisión y sobretodo del programa ‘Hoy’, luego de que en plena entrevista Jorge ‘El Burro’ Van Rankin se atrevió a ventilar su sueldo por conducir unas cuantas horas en el matutino de Televisa.El ‘’ piensa que el sueldo que gana no es suficiente, ya sumando lo que le pagan en las demás producciones donde participa y por esto, el público no estuvo del todo contento.Pero parece que a raíz de esto, sus compañeros le hicieron como castigo una fuerte broma.Hace unos días se la pasaron molestándolo durante todo el programa, primero le pusieron un cojín con flatulencia para que pasara tremenda vergüenza frente a la invitada del día.Lo peor llegó cuando en otra de las secciones simularon que necesitaba retocarse el maquillaje y en vez de corregir esas imperfecciones le pintaron la cara de negro sin que él lo sospechara.¿Será todo a raíz de sus irreverencias?