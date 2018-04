"Pasa un huracán y yo estoy ahí, aportando mi granito de arena para solucionar los problemas que generó, y básicamente es lo que estoy haciendo.



"Confieso que no me sé la historia de la telenovela, precisamente, pero sí sé que hay un huracán, que a Mauricio (Mario Morán) le quitan un bar y yo les presto (dinero) para que lo arreglen. Me toca cantar, hago un concierto, es muy divertido el proyecto. Yo nunca pensé que me iba a divertir tanto", dijo, en entrevista.



"A mí no me gusta hacer videos musicales, no me gusta hacer videos para mis canciones, me da como nervios, me siento presionado, y dije 'bueno, si hacer un video me da presión, hacer una novela pues más', pero no. Me la he pasado bien, me he relajado mucho".



"Ellos eligieron el tema. El productor me dijo 'voy a ponerme a escuchar tu música'. Un día cenamos, platicamos, me volvió a decir 'le voy a pegar una escuchada a tu música' y ya luego me habló y me dijo que esta canción la quería usar con la telenovela", precisó.



"No le veo mucho parecido, pero creo que en la novela sí va a parecer (Mazatlán), que es lo importante.



"Obviamente, Mazatlán tiene su encanto, que el mar, el malecón, esas tardes, cuando la gente sale a caminar, pues en la novela vamos a figurar que estamos allá, pero no hay como estar allá, porque allá lo estás viendo, estás allí, exactamente en ese lugar tan bonito donde nos gusta convivir, caminar, donde nos gusta ir por el coco, por los tacos todo eso", expresó el músico.



En su debut en las telenovelas, aunque sea personificándose a sí mismo, en Espinoza Paz interpreta a un cantante bondadoso que aporta un concierto benéfico y ayuda monetaria en pro de la comunidad de Mazatlán, para sobreponerse de un huracán.El intérprete de " Un Hombre Normal " estuvo grabando el martes algunos fragmentos de su intervención en una locación de Santa Úrsula, donde se montó un set que simula ser el puerto sinaloense, y ahí compartió detalles del trabajo que hace en el melodrama estelarizado por Michelle Renaud y Danilo Carrera.En un día donde los azotó el calor y después una tormenta, el elenco grabó un fragmento de cómo Espinoza Paz y sus amigos reabren, luego de la reconstrucción, La Nueva Dolorosa, que es un cantabar muy famoso de la locación.Fue uno de los tantos momentos que el ex coach degrabó ya sin nervios y sin la presión, que, según pensó, lo iba a asaltar desde el principio en la realización de Nicandro Díaz.Y comentó los pormenores de la elección de su tema "Llévame" para usarlo en la salida de cada capítulo de la producción de Las Estrellas.Acerca de las diferencias y similitudes que el cantautor encontró con el set montado en Ciudad de México y el que usan en locación en Mazatlán, Espinoza Paz dijo que no había comparación.Estos episodios, que el intérprete de "Al Diablo lo Nuestro" ha realizado durante esta semana en México, saldrán al aire desde mañana y los próximos días, a pesar de que aún no sale le episodio los críticos están a la espera de que el cantante haya hecho un buen papel interpretativo.