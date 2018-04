Revela Laura Bozzo su problema con Hacienda

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Laura Bozzo explicó que su problema con Hacienda no es por no pagar impuestos., dijo.Dado que Televisa le deposita a una cuenta en Estados Unidos y sus contadores no dieron aviso de un cambio de domicilio, es como se hizo la confusión durante la auditoría.Asesorada por sus abogados la conductora ya está en medio de un proceso de reclamación. Además, está en proceso de renovar su visa para entrar a Estados Unidos. Ya que sin la posibilidad de entrar al país, no puede obtener los documentos que comprueben el estatus de sus finanzas., agregó.