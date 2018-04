Secuestran autobús de 'El Mimoso', ex integrante de la Banda El Recodo

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El ex integrante de la agrupación Banda El Recodo, 'El Mimoso', ahora solista Luis Antonio López fue víctima de la violencia e inseguridad.El cantante se vio sorprendido durante su gira en el estado depor una manifestación de los maestros en Tuxtla Gutiérrez, quienes lo amedrentaron en dos grupos, para intentar secuestrar el autobús, esta información de acuerdo al Diario Basta!.Al notar la gran cantidad de personas que habían acorralado el autobús, ‘El Mimoso’ y todo su equipo no tuvieron más opción que bajarse del vehículo y quedarse a la mitad de la carretera.Trabajadores del vocalista explicaron que elfue usado para bloquear la avenida por la que circulaban con rumbo a su presentación en laA pesar del hecho desafortunado, el, cumplió con su presentación en dicha localidad gracias a que pudieron movilizarse mediante camionetas particulares.Al concluir el evento, dio a conocer que todos se encontraban en buen estado, y que no habían sido violentados ni amedrentados.Horas después, autoridades de Tuxtla Gutiérrez informaron que se había recuperado ely que este no tuvo ningún daño.Con información de Diario Basta y Chiapas Informa