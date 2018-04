Chivas se lleva la ventaja en semifinales de Concachampions

2018-04-05 06:03:03 | EL UNIVERSAL | REDACCIÓN

El conjunto de Matías Almeyda buscará su pase a la final de Concachampions el próximo martes en Nueva York .

Chivas en tiene ventaja. Foto: El Universal.



Un contragolpe bien aprovechando fue suficiente para que Chivas tomara ventaja de 1-0 contra Nueva York, en la ida de semifinales de la Liga de Campeones de la Concacaf.

Artículo Afición de Chivas presume mosaico ante Red Bulls Universal Deportes Los grupos de animación de Chivas desplegaron un "tifo" en la zona de barras del estadio Akron durante el juego ante New York Red Bulls Isaac Brizuela, al minuto 26, fue el encargado de anotar el gol del triunfo del conjunto mexicano, que desaprovechó en los últimos minutos el hecho de que la visita se quedó con 10 elementos por la expulsión de Aurelien Collin, al 73.

Artículo Concacaf no ha recibido denuncias del América por agresión de policías Universal Deportes Hasta el momento la Concacaf no ha dicho si existe algún reporte de la gresc De este modo, Chivas afrontará el partido de vuelta, en suelo estadunidense, con la ligera ventaja y de hacer un gol en la "Gran Manzana" complicaría la tarea para el cuadro de la Liga Mayor de Futbol estadunidense (MLS).