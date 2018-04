2018-04-05 18:20:41 | EL UNIVERSAL | Ciudad de México

Consideran que no es rival para Gennady Golovkin para el duelo en Las Vegas.

Golovkin y su equipo analizarán a posibles rivales. FOTO: Google.



La Comisión Atlética de Nevada no aceptó al mexicano Jaime Munguía como rival de Gennady Golovkin para la pelea del 5 de mayo en Las Vegas.

El tijuanense Munguía era la opción uno para la promotora de GGG al ser mexicano y un boxeador de bajo perfil -por ahora- el cual no cobraría muchos honorarios para remplazar a Saúl Álvarez luego de que se retiró del pleito por arrojar positivo en clembuterol en dos exámenes.

El irlandés Gary Spike Osullivan toma el papel de candidato principal para enfrentar a Golovkin, aunque la gente del kazajo sigue estudiando opciones.

Munguía es un chico de 21 años que tiene récord de 28-0 con 24 nocauts, pero la Comisión consideró que no tenía los argumentos para subirse contra Golovkin que no ha perdido una batalla en su carrera profesional y tiene enfrentamientos con peleadores de alto calibre como "Canelo" Álvarez.