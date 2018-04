Los Diablos Rojos del Toluca avanzan a la final de la Copa MX

2018-04-05 10:03:05 | EL UNIVERSAL | REDACCIÓN

El club de futbol Diablos Rojos del Toluca avanzó a la final de la Copa MX al vencer 4-3 en serie de penales a unos aguerridos “cañeros” de Zacatepec, luego de que en los 90 reglamentarios terminaran todo con un empate de 1-1 lleno de polémica arbitral.

Los goles en el tiempo regular fueron obra del argentino Juan Neira a los 60 minutos para Zacatepec y de Rubens Sambueza para el Toluca, de penal a los 64.

Los “cañeros” fueron quienes estuvieron más cerca de abrir el marcador pero se los impidió la mala puntería del ex de Chivas, Giovanni Hernández, quien no desperdició una, sino dos oportunidades nítidas de gol en la primera mitad.

Para la suerte del Toluca, las imprecisiones de su zaga no subieron al marcador y terminaron las acciones de la primera mitad con un 0-0 que le sabía poco a los locales.

En la segunda mitad, el capitán del Zacatepec, Juan Neira, harto de las imprecisiones de los atacantes verdiblancos empalmó el esférico de manera violenta para dejar petrificado al arquero Talavera y poner el 1-0 para los locales, arrancando la algarabía del público asistente al estadio Agustín “Coruco” Diaz.

Nada mejor para sofocar un incendio que un balde de agua helada, tal y como le cayó a la banca “cañera” la marcación de un penal inexistente favorable al Toluca, que el argentino Rubens Sambueza se encargaría de cambiar por el gol del empate 1-1.

Los equipos no pudieron sacarse ventaja, por lo que después de los 90 minutos reglamentarios vinieron los cobros de tiro penal para conocer al primer finalista de la Copa MX, en su edición Clausura 2018.

En la tanda de penales, Toluca salió airoso con las anotaciones de Pedro Canelo, Rubens Sambueza, Rodrigo Salinas y Antonio Rios, quienes taparon las fallas de Pablo Barrientos y Luis Quiñones.

Por Zacatepec anotaron Juan Neira, José Ramírez y Nicolás Ibanovsky pero fallaron Elbis Sousa y Gregorio López.

Así fue como en los guantes sólidos de Alfredo Talavera sucumbió el último tiro penal para Zacatepec y con él claudicó todo el ánimo del estadio.

Adonaí Escobedo fue el árbitro del encuentro, con una mala actuación al marcar un penal inexistente que le dio el empate a Toluca.