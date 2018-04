Me pregunto de donde aprendió eso Cristiano: Pelé

Pelé, eternizado entre otras cosas por sus golazos de chilena, se refirió hoy de manera jocosa al que Cristiano Ronaldo anotó este martes para el Real Madrid después de que el Santos, club brasileño en que el retirado ídolo surgió como futbolista, dijera que el portugués "aprendió con el Rey".



"¿Alguien vio ayer ese gol de un joven llamado Cristiano Ronaldo? Me pregunto en dónde aprendió eso ... ????", dijo Pelé en un mensaje en Twitter en el que comentó una publicación del Santos.

Anyone seen a goal by a young lad called @Cristiano last night? Wonder where he got that move from... // Alguém viu aquele gol de um jovem chamado @Cristiano ontem? Fico imaginando de onde ele aprendeu aquilo... https://t.co/qvw5EoUOFY