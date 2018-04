Kurt Cobain y su íntima historia con el suicidio

"Es mejor estar quemado que desvanecerse", dice un extracto de la carta suicida que escribió el músico y fundador de Nirvana, Kurt Cobain, emblema del grunge y artista fascinante, encontrada por la policía junto a su cuerpo días después del suceso del 5 de abril de 1994.



A 24 años de su trágica partida, recordamos que Cobain veía a la vida como un paso más hacia otro sitio: "Si mueres, estás completamente feliz y tu alma sigue presente. No le temo a la muerte. La paz total y convertirme en otra persona: ésa es la esperanza más grande que tengo".



El suicidio siempre sobrevoló la vida de Cobain. Independientemente de su obsesión con el tema , que lo condujo a grabar una película en Super 8 titulada "Kurt y su sangriento suicidio", y que es tópico latente en canciones como "Something in The Way" , el músico aseguraba que "tenía genes suicidas", comentario que usualmente les hacía a sus amigos.



La historia familiar avalaba su opinión respecto al tema. Gran parte de sus familiares habían sufrido depresión o efectivamente se habían suicidado, como fue el caso de su bisabuelo materno y de sus dos tíos abuelos. Sin embargo, hubo un episodio que lo puso de cara a dicha situación.



Al tomar un atajo camino hacia la escuela donde cursaba el octavo curso, Kurt y dos amigos se encontraron en el bosque con el cuerpo de un joven ahorcado. Rod Marsch, uno de los individuos que presenció la situación junto a Kurt, declararía posteriormente que el hecho fue "lo más grotesco que jamás vi".



Sin embargo, Cobain permaneció una hora observando el cuerpo y de allí en adelante hablaba del suicidio con tono sarcástico, argumentando que él también eventualmente se iría del mismo modo, "en una llamarada de gloria".



"Automatic for the People", el álbum de 1992 de la banda R.E.M., sonaba momentos antes de que Cobain decidiera quitarse la vida, al tiempo que la televisión estaba sintonizada en MTV.



Dicho disco incluye una de las canciones más tristes de la banda comandada por Michael Stipe, "Everybody Hurts". En una entrevista que le brindó a la revista Rolling Stone en el año de su muerte, Cobain expresaba su fascinación por ese disco: "Sé que vamos a lanzar un nuevo álbum por lo menos, y tengo una idea bastante clara de cómo quiero que suene: etéreo, acústico, como Automatic for the People. Si pudiera escribir un par de canciones tan buenas como las que ellos escribieron...no sé cómo lo hacen, son los mejores", manifestó Kurt.