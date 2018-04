Claudia Sheinbaum, aspirante al gobierno de la capital del país, propone llevar agua del Valle del Mezquital a la delegación Iztapalapa.

Pascual Charrez Pedraza, presidente municipal con licencia, pidió a Susana Paz y a Vicente Charrez, dirigentes de las agrupaciones Sociedad Integral Organización Nacional (SION) y Avance, respectivamente, una reunión con su equipo jurídico para diseñar una estrategia legal con la finalidad de evitar que el agua de Hidalgo sea llevada a la Ciudad de México.

Lo anterior, tras las declaraciones de Claudia Sheinbaum, candidata de Morena al gobierno de la Ciudad de México, quien durante un recorrido por Iztapalapa prometió que, en caso de ganar, surtirán de agua a colonias de esa delegación extraída del Valle de Tula.

Por ello, el edil con licencia dijo que, no obstante que coincide con el programa y proyecto político de Andrés Manuel López Obrador, no aprueba la propuesta de Sheinbaum.



“Les he pedido a los dirigentes de las dos organizaciones comencemos a ver el aspecto jurídico con el fin de que, de confirmarse la llegada de Sheinbaum al gobierno de la Ciudad de México, esta medida no se concrete”, comentó.

Mencionó también que en el Valle del Mezquital “lo que hace falta es dotar de agua potable y de riego a los campesinos”.

Por último, Charrez Pedraza señaló que ha sido suficiente de que tanto esa región como la de Tula, sean surtidoras de agua potable del Valle de México.