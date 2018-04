Les duró poco el gusto: se divide bancada de Morena en Congreso de Hidalgo

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Efrén Salazar, diputado de Morena, ingresó un documento al Congreso local donde desconoce el aumento de uno a siete integrantes de ese grupo parlamentario y tampoco reconoce a Jorge Miguel García Vásquez como coordinador.Tal postura del diputado Efrén Salazar contradice su conducta, ya que anteriomente apoyó la adhesión de seis legisladores a Morena.El oficio fue leído ésta mañana durante el inicio de la sesión ordinaria por el diputado perredista Marco Antonio Ramos Moguel.De acuerdo con el escrito, Efrén Salazar asegura que es el único representante de Morena ante la LXIII Legislatura y cualquier intento de removerlo implicaría "un ataque a su derecho de representación".Argumentó que Morena no lo ha notificado sobre porqué fue sustituido como coordinador de la bancada, que militantes de otros partidos no pueden ser admitidos y que no hay certeza de que Jorge Miguel García Vázquez haya dejado Acción Nacional.El ex panista Jorge Miguel Garcia Vázquez dijo que dará una declaración hasta concluir la sesión.El 21 de marzo seis diputados renunciaron a sus bancadas para sumarse al grupo legislativo de Morena que estaba formado solo por Efrén Salazar.María Luisa Perez Perusquía, coordinadora del Congreso local, detalló que esos diputados adquirieron la denominación de independientes ya que la conformación de un grupo legislativo es un proceso que se lleva a cabo al inicio de cada legislatura.