Respalda a su antecesor que se reunió con líderes de una organización delictiva

El representante de la Diócesis de Huejutla, José Irais Acosta Beltrán, avaló las acciones de reconciliación con el narcotráfico que está llevando a cabo el obispo de la diócesis de Chilpancingo-Chilapa, Guerrero, Salvador Rangel para no asesinar candidatos durante el proceso electoral.

“Creo que al dialogar con personas involucradas en esos asuntos hace lo que Jesús hizo de acercarse al pecador para su conversión, no para coludirse con ellos, sino para lograr su conversión”, destacó durante entrevista.



Acosta Beltrán reconoce que la actitud mostrada por el obispo de Chilapa tiene distintas consecuencias en quienes están observando y escuchando sus declaraciones y pidió comprender su papel de pastor.

“A él no le corresponde aplicar la ley, hay autoridades para ello, pero si mover los corazones para la conversión y de hecho debe ser un fruto de esta Semana Mayor la conversión de nuestros corazones, no solo de los jefes de los carteles sino de todos, absolutamente de todos, cambiar nuestro corazón para bien de la sociedad procurando todos el bien común”, terminó diciendo.

Salvador Rangel fue nombrado Obispo de Huejutla el 12 de marzo de 2009 y ordenado el 5 de junio de 2009, lugar que dejo en junio del 2015 en medio de varios señalamientos que lo relacionaban con el probable encubrimiento del sacerdote Reinaldo Chávez acusado de haber embarazado a una niña de 14 años de edad.



Lo cual derivó la averiguación previa 15/HUE/CAVI/104/2008 y otras por probables actos de difamación y daño moral identificadas con las numerales 615/2010 y 350/2011.

