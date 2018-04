León trabaja fuerte para su gran refuerzo

2018-04-05 09:26:29 | FRANCISCO VELA | León, Guanajuato

Esto no es nuevo, la mayoría de los refuerzos que han llegado al León son a préstamo, jugadores retirados o que están sin equipo.

Club León. Foto: Especial.



Aunque aún no termina el torneo y en las matemáticas esperan una buena y consistente respuesta para pelear por meterse a la Liguilla, el León está trabajando arduamente por consolidar el primer refuerzo de cara para las próximas temporadas.

Y no, no es el defensor central ecuatoriano, tampoco es otro jugador de 36 años, o algún jugador que esté en el retiro, se trata nada más ni nada menos que de su Economía.

Según me cuentan, el León trabaja en un plan de renovación de contratos y negociaciones que le permita bajar la nómina.

Una de las primeras medidas será ofrecer renovación de contratos con reducciones importantes en el salario de algunos futbolistas.

Además, no será de extrañar que en el próximo Régimen de Transferencias se deshagan de alguno de los jugadores más importantes del Club.

Buscar un mayor margen de maniobra, desahogar la nómina y permitir salidas, todo eso hará que los gastos sean menores.

Algunos le llamarán reingeniería y para ejemplo un “Rifle”: Andrés Andrade, jugador que está por terminar contrato con el León en mayo, ya recibió un oferta para continuar en el Club por lo menos un par de años más; la dirigencia confía mucho en él y le ha ofrecido continuidad, pero por la mitad de lo que actualmente percibe.

Esa es la versión que me dan.

Ojo, no es que quieran un equipo menos competitivo, pero la realidad es que no pueden sostener más la nómina actual.

¿Ahorrando para el nuevo estadio? ¿Rentabilizar más al equipo? ¿Reingeniería? ¿Abrir la Universidad del Futbol en León? ¿Resienten la salida del socio Carlos Slim? ¿La plaza no da para más? ¿Se infló mucho la nómina en los últimos años?

El tiempo lo dirá.