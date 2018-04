Cumple SEG promesa de atender kínder

“La licenciada nos dijo que ir con los medios no era la solución, que fuéramos directamente con ella. Lo único que podemos decir es que sí nos cumplieron, sí vinieron a revisar, sí checaron todo y la directora está, supuestamente, bajo investigación. Estamos más tranquilas”, platicaron.

Madres de familia del kínder Doctor D. Francisco Leal, ubicado en la colonia Oriental, informaron que la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) cumplió sus promesas de rehabilitar el inmueble a fin de garantizar la seguridad de los pequeñitos.El 15 de marzo pasado, las mamás denunciaron que en una semana el jardín de niños había sufrido tres robos.Además, acusaron a la directora de la escuela, Claudia Ramos Tovar, por no ofrecerles apoyo. Incluso, dijeron que al acudir a la delegación de la SEG, se percataron de que no había ningún reporte.No obstante, las afectadas aseguraron ayer que ya iniciaron los trabajos de restauración del kínder.dijo Olivia, madre de familia.Miembros de la mesa directiva comentaron que ya no quieren dar declaraciones por consejo del personal de la delegación de la SEG, y señalaron que la directora del plantel está bajo investigación.Las madres de familia agregaron que la Secretaría de Seguridad Pública de León (SSPL) ha enviado patrullas a hacer rondines durante todo el día cerca del plantel.finalizaron.