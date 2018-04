Descartan que crisis de policías estatales afecte a León

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

de las corporaciones de seguridad en León pese a paros de las Fuerzas de seguridad Pública del Estado, aseveró el secretario de Seguridad municipal, Luis Enrique Ramírez Saldaña.Ante los reportes de paros labores de parte de elementos de las Fuerza de Seguridad Pública del Estado que han continuado durante esta semana, no hay riesgo de alguna implicación para la ciudad, señaló el encargado de la Seguridad pública de León.Los paros en Guanajuato y Pénjamo por parte de los uniformados de la corporación estatal no tendían afectación para León, “he tenido contacto siempre cercano con el secretario y subsecretario de seguridad y seguimos trabajando, no hay ninguna situación delicada o algo”, expresó Ramírez Saldaña.Cabe mencionar que apenas momentos antes de la entrevista sobre esta situación de las FSPE, el secretario había declarado ante cámaras y micrófonos que la aportación de esa corporación ha sido constante y vital para las labores tanto en al zona norte de la ciudad, como en el resto de las colonias de la misma.