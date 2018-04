FORO CANNABIS

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El Centro Fox está listo para realizar el 30 y 31 de mayo el “CannaMexico World Summit”, evento que pretende reunir a expertos para discutir sobre la industria de la cannabis.El 11 de abril habrá rueda de prensa para anunciar el foro en el que se compartirán experiencias internacionales, legislación, usos, impactos, beneficios, evidencias médicas y mercados potenciales.Participan el ex presidente Vicente Fox; el ex diputado federal del PRD, Fernando Belauzarán; la senadora del PRD, Martha Tagle; y Demitri Downing, director de Marijuana Industry Trade Asociation.Hasta el corte del 26 de marzo un total de 115,028 mexicanos radicados en el extranjero han solicitado al Instituto Nacional Electoral (INE) votar el próximo 1 de julio, de esos 6,199 son guanajuatenses, quienes podrán podrán elegir para la Presidencia de la República, Senadores y Gobernador del Estado.De los siete estados de la República en que se elegirá Gobernador el mayor número de solicitudes para votar desde el extranjero están en los originarios de la Ciudad de México con 17,945; le siguen los de Jalisco con 10,032 y después Guanajuato. Después están Puebla, Morelos, Chiapas y al final Yucatán.El 31 de marzo fue el último día para tramitar la credencial para votar desde el extranjero. Y 30 de abril queda para que se registren los que tramitaron su credencial del 1 de septiembre 2017 al 31 de marzo. Hay otras 3,919 credenciales emitidas en el extranjero confirmadas que pudieran aún anotarse. Así que no pasarán de 10 mil los ‘paisas’ inscritos para votar y esperar de esos cuántos finalmente lo hacen.En am Facebook platicamos ayer con Luis Miguel Rionda y Abel Muñoz, presidente y secretario técnico, respectivamente, de la Comisión Especial del Voto de Guanajuatenses en el Extranjero del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), y admiten que el número de solicitudes son pocas ante el gran universo de paisanos, pero tampoco se esperaban muchas más, es un tema novedoso aún.La Unidad Técnica del Voto de los Guanajuatenses Residentes en el Extranjero tiene un presupuesto para este 2018 de 7 millones 268 mil pesos, la gran parte de la inversión está en la elaboración del sobre postal y boletas electorales, otro tanto en la promoción y difusión, y lo menos en los salarios.Que si es mucho o poco el recurso público destinado para promover el voto en el extranjero es, para el IEEG, un falso debate, pues se trata de un derecho que es una obligación del Estado facilitar. En la Ley Electoral federal se contemplan además la modalidad de voto electrónico o en las representaciones diplomáticas, pero para esta elección fueron descartadas, así que sólo se votará por sobre postal.Como perros y gatos andan en el PRI el alcalde capitalino, Édgar Castro, y la dirigencia estatal que encabeza Santiago García. El primero está duro y dale que le negaron la reelección (argumento que es debatible frente al derecho de la paridad por ejemplo) y llevará el caso al pleito legal, lo extraño es la respuesta del jefe del partido que ni con los adversarios políticos, se supone que los del PAN, se pone tan rudo.Algunos dirán que Édgar no se resigna a que los mejores tiempos ya pasaron, pero es curioso que el ‘desaparecido’ dirigente del PRI y también Diputado local realice una rueda de prensa para eso y en cambio no investigue ni se pronuncie ante la polémica concesión a 30 años asignada de manera directa por el Gobierno a Grupo México para la construcción y operación del Libramiento Silao.Luego del perdón que pidió la Diócesis de Irapuato a las familias afectadas por los abusos del exsacerdote Raúl Villegas, el cuestionamiento de la activista Norma Nolasco, asesora de las víctimas, es por qué esperar hasta que se dictó la sentencia de 90 años y no pronunciarse desde febrero de 2017 que los hechos fueron denunciados y desde el 13 de febrero de ese mismo año que el acusado fue detenido.El asunto no termina, advierte Norma, insistirán por la vía civil en aclarar acciones u omisiones cometidas en la Dirección del Colegio Atenas, de Irapuato, donde se le abrió de par en par las puertas al ex Vocero de la Arquidiócesis de León a pesar de que tenía prohibido ejercer el sacerdocio luego de perder un juicio para reconocer la paternidad de una niña y obligarlo a pagar pensión alimenticia.El panista Allan León, quien llegó a San Lázaro por la licencia de Ricardo Sheffield, subió a Tribuna con motivo del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo que se conmemora el 2 de abril. En México uno de cada 90 niños lo padece pero la intervención es tardía e insuficiente. “Como hermano de un menor con autismo aprobemos presupuestos que ayuden a su integración social”, convocó.El Gobierno de Guanajuato, a través de la Procuraduría de Justicia y la Embajada de Estados Unidos, entregaron certificados “para el análisis de productos de Inteligencia” a 77 analistas y servidores públicos de diversas instituciones del país.Tobin Bradley, director de la Oficina Iniciativa Mérida en México, agradeció a Guanajuato su compromiso para esa certificación yadelantó que en agosto el estado recibirá el distintivo Águila Dorada por lograr la acreditación de sus centros penitenciarios.