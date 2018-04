A conquistar nuevos mercados

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La exportación de sombrero tuvo una reducción del 20% en los últimos cinco años.En 2013, los envíos a otros países sumaban 2.5 millones de unidades, cifra que se redujo a un millón 900 mil piezas al cierre de 2017.Entre los dos periodos se dejaron de enviar 500 mil sombreros de acuerdo con cifras compartidas por la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior (Cofoce).Si bien, las ventas de 2017 representaron un aumento respecto al año previo, el porcentaje alcanza apenas el 1.22%, lo que en cifras representa 24 mil piezas y una ganancia de 61 mil dólares de diferencia.Propietarios de empresas asentadas en San Francisco del Rincón, coincidieron que el año pasado fue complicado para la exportación de sus productos. El incremento de combustible y la incertidumbre por las recientes negociaciones del TLCAN, son algunas de las razones.El mercado nacional estuvo contraído durante 2017, considera Miguel Morales, propietario de Sombreros Morcon.“El impacto fueron los energéticos, gasolina, luz, ha sido determinante nuestro mercado, se fue a la baja, estos productos son el eje central para cualquier manufactura”, agrega.Los destinos de exportación de Sombreros Morcon son Estados Unidos, Brasil, Colombia.Actualmente están explorando el mercado sudafricano, comenzaron la entrega de un sombrero para la diseñadora y DJ sudafricana Dhalia SoulSista, y ya se encuentran en el desarrollo de un segundo producto.A partir de este año, compartió el empresario, la firma comenzó a exportar bajo su propia marca en Brasil; la expectativa de crecimiento al mercado sudamericano es del 5%.Un dato importante para destacar es que la compañía cuenta con la licencia para fabricar bajo la marca Tomy Hilfiger México.De la totalidad de su producción, Estados Unidos representa el 20% de sus envíos.Para sus destinos de exportación, el producto común son los sombreros vaqueros, el modelaje es el mismo, a diferencia que en México es conservador.Sombreros Morcon produce 10 mil piezas a la semana; en la compañía colaboran 48 personas.La postura de Estados Unidos durante la renegociación del Tratado de Libre Comercio (TLCAN) representó una disminución de exportaciones hacia ese país, compartió Martín Rocha, director de Sombreros Rocha Hats.El empresario detalló que el año pasado registraron una disminución de exportaciones, sobre todo a Estados Unidos “por lo complicado que se ha vuelto la negociación del Tratado”.Sin embargo, este año lo perciben estable y con posibilidad de repunte; lo que les ayuda es que han sido exportadores desde hace 15 años hacia la Unión Americana, por lo que ya es un producto posicionado.Adicionalmente, realizan envíos a Guatemala, Centro y Sudamérica; sus exportaciones representan el 10% de su producción.Ahora, la compañía ha comenzado a interesarse en el mercado europeo, particularmente en España y Francia, en colaboración con la Secretaría de Desarrollo Económico.Este año consideran incursionar en centros comerciales, en tiendas boutique a nivel nacional.El directivo señaló que para su empresa, el año 2014, fue el mejor en sus ventas foráneas.Los destinos de exportación se enfocan en el consumo de sombrero vaquero, cuentan con un modelaje de 40 productos; a la semana pueden producir 2 mil piezas.Rocha Hats forma parte de la marca colectiva de Sombreros de San Pancho y los Pueblos del Rincón.A la semana llegan a producir 2 mil piezas y cuentan con un modelaje de 40 productos.En la compañía colaboran 40 personas de forma directa, además, trabajan con maquilas familiares, las cuales elaboran implementos para los sombreros.La llegada del presidente Trump representó una baja en exportaciones para la industria del sombrero, cuenta María Trinidad Rocha Sánchez, propietaria de Galerías J. Rochav, cuarta generación a cargo de la compañía que fundó su bisabuelo.“En general, todas las compañías dedicadas al sombrero están en iguales circunstancias, 2017 tuvo una baja de exportaciones por el miedo al presidente Trump y la negociación del Tratado”.En cuanto al mercado nacional, para Trinidad Rocha, la situación que lo afecta es la inseguridad que se vive en el país; sin embargo, se mostró optimista para este año y considera que habrá un aumento en las ventas.Para la industria del sombrero, Estados Unidos es el mercado más fuerte, en particular para Galerías J. Rochav, que representa el 80% de la producción destinada para exportación.El resto es para el mercado europeo, sudamericano y centroamericano, en particular Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Colombia, Bolivia, Francia e Italia.Ahora, la firma está trabajando para incursionar en Brasil.Sus clientes de exportación consumen todo tipo de sombreros.Galerías J. Rochav ofrece 200 diferentes líneas, aunue tienen opción a modificar sus muestras. Por semana producen 2 mil piezas con un equipo de 20 personas.Guillermo Castillo Serrano, propietario de Nicol Hats, también coincidió que el año pasado representó una disminución en pedidos de sus productos.La llegada del presidente Trump en Estados Unidos, dijo, puede ser una de las razones. “Los paisanos no están comprando, es lo que mis clientes me comentan”.La compañía tiene como mercado de exportación, además de Estados Unidos, Canadá y Guatemala; al año surte tres pedidos para estos destinos.El de mayor antigüedad es Norteamérica con el que mantiene relación desde hace 15 años.De la totalidad de su producción, el 5% es destinado para el mercado foráneo, semanalmente puede producir 5 mil sombreros.